Una partita giocata bene per lunghi tratti, il gol del vantaggio di Perisic al 39’, il raddoppio che non arriva e la beffa finale. Un gol di Pellissier al 91' frena l’Inter al Bentegodi quando la partita sembrava ormai segnata. I nerazzurri non riescono ad "allungare" sul quinto posto occupato dal Milan, e fanno un piccolissimo passo in avanti in classifica (33 punti) a pochissimi giorni dal big match contro il Napoli. Perché i segnali fino al momento del gol della squadra di Di Carlo erano quasi tutti positivi per i nerazzurri. Soprattutto la prova di Perisic, il giocatore che i tifosi dell’Inter aspettavano da un po': non segnava dal 1° settembre scorso. Senza parlare un'altra grande partita di Mauro Icardi, completamente diverso dal giocatore che conosciamo nelle ultime sfide. Torna in difesa, apre spazi ai compagni, partecipa il gioco. Alla fine, però, è arrivata una brutta botta: i nerazzurri non riescono a dare continuità alla vittoria contro l’Udinese. Nelle ultime quattro trasferte di Serie A non è arrivato nessun successo. Ancora un'ottima prova per il Chievo invece: è ancora distante dalla salvezza ma, con Di Carlo in panchina, i veronesi sono ancora imbattuti: cinque pareggi di fila. Pellissier conferma la sua ottima vena contro l'Inter in Serie A (7 gol), solo alla Lazio ne ha segnati di più (otto). Mercoledì alle 20:30 a San Siro il big match tra i nerazzurri e il Napoli. Chievo impegnato invece nel primo boxing-day italiano alle 15 a Marassi contro la Sampdoria.