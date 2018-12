Claudio Marchisio torna all'Allianz Stadium e si commuove: "Volevo soltanto dire grazie ai tifosi...". Poche parole, poi le lacrime e il giro di campo, stavolta il "Principino" si è davvero emozionato. Prima della sfida contro la Roma, la Juventus ha concesso un ultimo saluto al suo ex centrocampista, oggi allo Zenit San Pietroburgo. Tanti abbracci, un giro di campo per la sua gente con cui ha condiviso Scudetti, Coppe Italia e Supercoppe, senza contare la risalita dalla Serie B alla Serie A nel 2007 (389 presenze e 37 reti in 11 stagioni per lui).

Il discorso di Marchisio

Microfono in mano, una pacca sulla spalla da parte del presidente Agnelli. Marchisio ha ringraziato i tifosi: "Sono qui per salutarvi tutti. Sono emozionato perché penso a quello che vi ho dato e quello che mi avete dato voi". Poi il giro di campo e la standing ovation, Marchisio lascia l'Allianz e si congeda così, tra le lacrime. Il "Principino" è per sempre.