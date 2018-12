Radja sospeso dall’Inter per motivi disciplinari: in una stagione da uomo in più che si sta per ora rivelando un inferno, tra guai fisici (appena lasciati alle spalle) e un nuovo stop, forzato, per di più nella sfida Champions contro il Napoli. Trenta minuti di derby per il belga, poi out contro Lazio, Roma, l’odiata Juve e ora anche la squadra di Ancelotti. Il motivo? Questa volta è un ritardo, l’ennesimo, alla Pinetina, lo stesso che in passato gli provocò tanti problemi anche con la nazionale e col Ct Martinez. In realtà solo l’ultimo di una lunga serie di intemperanze che l’hanno reso imprevedibile fuori dal campo tanto quanto lo è sul campo.

Il gioco e gli assegni clonati

Il capitolo più recente dei guai di Radja è datato dicembre 2018, in una vicenda che lo vede vittima di una truffa da 150mila euro. Il belga dell’Inter avrebbe infatti subito la clonazione dei codici di alcuni suoi libretti di assegni, e un buco nel proprio conto in banca piuttosto salato. Una sfortunata vicenda giudiziaria che avrebbe portato a galla la sua passione per il gioco, come rivelato nella pagine de La Stampa. Nainggolan avrebbe infatti perso centinaia di migliaia di euro nelle sue serate storte a Montecarlo: non solo assegni clonati dunque, ma anche direttamente firmati dal centrocampista dell’Inter.

In discoteca con Corona

Tra i casi più recenti c’è anche quella sua serata a campionato già iniziato. Succede tutto ad agosto e nel locale “La Casa Loca”, dove il belga e la moglie vengono fotografati in compagnia, tra gli altri, dell'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. I video rimbalzarono sui social, un tifoso gli urla di andare a dormire (di lì a poco era in programma la seconda di campionato contro il Torino) e lui come risposta alza il dito medio. Poi la replica anche sui social: ”Lavoro per essere pronto, tutto il resto sono ca…te”, accompagnata da una foto che lo ritrae durante un allenamento alla Pinetina.