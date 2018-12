Il fattore che non c'è

L'assenza di Nainggolan contro il Napoli non sarà la prima del belga in questa stagione negli appuntamenti che contano. Il centrocampista, a tutti i costi voluto da Spalletti e tanto rimpianto dai tifosi giallorossi, quello che doveva far fare il salto di qualità ai nerazzurri soprattutto in ottica internazionale (sia in Champions che per la corsa alla Champions), infatti, al termine del girone d’andata avrà collezionato la miseria di appena 30 minuti in campo nei match contro gli altri 5 top team. Giusto una mezzora nel derby prima di infortunarsi a una caviglia a seguito di un contrasto con Biglia, poi i zero minuti messi insieme tra Lazio, Roma e Juve (sempre out per infortunio) e l'assenza per motivi disciplinari contro il Napoli.