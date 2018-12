Roma, De Rossi rinuncia alle vacanze per curarsi, la moglie: "Ci manchi"

"Perché non è lì con voi?". "Ha rinunciato alle vacanze per rimanere a Roma a curarsi". La risposta non è del medico sportivo giallorosso, ma dell'attrice Sarah Felberbaum, la moglie del capitano della Roma Daniele De Rossi, che ha deciso di rimanere a Trigoria sacrificando così il suo tempo prezioso con la famiglia per risolvere definitivamente - si spera - il problema alla cartilagine che lo ha tenuto fuori per due mesi. E quello scatto dalle Maldive del figlio Noah è una stretta al cuore: "Cammina come il padre...".