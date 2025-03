L'ex capitano della Juventus a Sky Sport sul momento dei bianconeri: "È difficile per chi è coinvolto, anche un po' emotivamente come sono io, commentare un momento del genere. Il segnale più grave è che non c’è stata una reazione. Penso che oggi nessuno in campo, ma anche in panchina e nella dirigenza, possa essere totalmente sereno e dire di aver dato tutto. Non può mancare una reazione quando sei preso a cazzotti"

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta per 4-0 in casa, la Juventus perde anche contro la Fiorentina. Al Franchi finisce 3-0 per la squadra di Palladino. Con questo ko, i bianconeri perdono il quarto posto in classifica, superati dal Bologna (che nel pomeriggio ha battuto con un netto 5-0 la Lazio). A parlare negli studi di Sky Sport della situazione Juventus, è chi conosce molto bene l'ambiente bianconero come Alessandro Del Piero: "È difficile per chi è coinvolto, anche un po' emotivamente come sono io, commentare un momento del genere. Parliamo di momenti che sono capitati in passato e che anche io ho vissuto – ha spiegato –. Quello che ho visto oggi, che è successo anche con l'Atalanta e che penso sia il segnale più grave, è che non c’è stata una reazione. Quando non c’è una reazione ai colpi dell'avversario, significa che sei in uno stato molto basso. Questo non rispecchia quello che è lo spirito Juve. Il discorso è: puoi vincere o perdere, ma devi farlo a testa alta. Penso che oggi nessuno in campo, ma anche in panchina e nella dirigenza, possa in qualche modo essere totalmente sereno e dire di aver dato tutto. Non c’è una reazione in campo e in panchina: i primi tre cambi questa sera sono stati tre difensori. Il mio è un discorso generale, di ambiente e del fatto che non può mancare una reazione quando sei preso a cazzotti".