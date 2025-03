Un altro pesante ko per la Juventus. Dopo il 4-0 con l'Atalanta, arriva un 3-0 a Firenze che fa perdere ai bianconeri il 4° posto. Ma Motta non è in discussione, come spiegato da Giuntoli nel post-partita: "In questi momenti dobbiamo stare tutti uniti, perché nei momenti di difficoltà si esce tutti insieme - ha detto a Sky Sport -. È chiaro che siamo molto dispiaciuti, abbiamo fatto due gare sicuramente sotto livello. In un'annata dove abbiamo fatto alti e bassi due partite sotto livello così non le avevamo mai fatte. Siamo quindi molto molti dispiaciuti, ma siamo convinti di poterne uscire tutti insieme. Sempre con Thiago Motta. Noi abbiamo cominciato un progetto che è partito da lontano, svecchiando la rosa e abbassando i salari, contavamo di avere delle difficoltà però in questo momento dobbiamo pensare all'obiettivo primario, l'ingresso in Champions, ancora alla nostra portata".