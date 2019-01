E’ diventato il ventunesimo presidente dell’Inter, il più giovane della sua lunga storia. Steven Zhang fa base fissa a Milano ormai da tempo e il nerazzurro gli è entrato nel cuore. Lo dimostra quotidianamente usando i social, dove – qualche mese fa - mostrò a tutti i tifosi il suo nuovo acquisto, ovvero una Pagani HuayraBC completamente personalizzata coi colori dell’Inter e con tanto di scritta 'Nerazzurra'. L’accelerazione della Huyara è impressionante: da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi. Il prezzo? Superiore ai 2 milioni di euro. Certo, il rinnovo di Icardi gli costerà un po’ di più. Il presidente dell’Inter, in questi giorni, sta parlando con Ausilio, Marotta e tutti i componenti dell’area sportiva per trovare una soluzione al rinnovo dell’attaccante argentino: “Non c’è stata nessuna discussione – ha precisato ai giornalisti – Mauro è un professionista, una persona molto seria. Le cose stanno andando per il meglio”. Insomma, serenità, sorriso sempre presente e faccia distesa. Gli sarà costato, invece, un po’ meno il telecomando Sky. Sì, proprio quello. Perché, fra una trattativa e l’altra, Zhang si rilassa davanti alla tv. E da questo momento in poi lo farà con un telecomando a tinte nerazzurre. Personalizzato, dunque. Sempre secondo la sua fede calcistica_ “My controller is cooler than yours” la didascalia che ne accompagna la storia postata sul proprio profilo Instagram.

Non solo il rinnovo di Icardi

Altra dimostrazione d’amore, dunque. Il telecomando “interista” lo userà per passare da un canale all’altro, dove non mancheranno notiziari e ultime indiscrezioni sul mercato della sua Inter. A partire dal rinnovo di Icardi, con l’argentino e la moglie-agente Wanda Nara che stanno dando del filo da torcere al club nerazzurro. Troverà spazio anche qualche racconto della trattativa con l’Empoli per Traorè, il giovane centrocampista classe 2000 che piace molto e con i cui agenti è stato fissato un incontro nei prossimi giorni. Senza dimenticarsi, ovviamente, di Godin, con l’esperto difensore dell’Atletico Madrid che è molto vicino e che in estate potrebbe arrivare a parametro zero. Insomma, i programmi da seguire non mancano. Da oggi Steven Zhang lo farà con il suo nuovo e personalissimo telecomando nerazzurro.