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Bruno Conti lascia la Roma dopo 53 anni: l'emozionante discorso d'addio

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"A tutto c’è un inizio e a tutto c’è una fine…”. Con queste parole Bruno Conti ha ufficializzato il suo addio alla Roma dopo 53 anni. La leggenda romanista in questo mezzo secolo è stato prima giocatore (18 anni culminati nello scudetto del 1983), poi responsabile del settore giovanile (scoprendo e lanciando tantissimi talenti) e nel 2005 anche allenatore per pochi mesi (salvando la Roma dalla retrocessione). Qui sotto il video del discorso integrale… 

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