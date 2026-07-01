"A tutto c’è un inizio e a tutto c’è una fine…”. Con queste parole Bruno Conti ha ufficializzato il suo addio alla Roma dopo 53 anni. La leggenda romanista in questo mezzo secolo è stato prima giocatore (18 anni culminati nello scudetto del 1983), poi responsabile del settore giovanile (scoprendo e lanciando tantissimi talenti) e nel 2005 anche allenatore per pochi mesi (salvando la Roma dalla retrocessione). Qui sotto il video del discorso integrale…

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