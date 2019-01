In più occasioni, Luciano Spalletti ha sottolineato il concetto di “interismo”. Quel senso di appartenenza così forte alla squadra, che si manifesta nell’incredibile affluenza di pubblico ad ogni gara (e in questo i nerazzurri sono primi in Italia) e in ciò che i giocatori sono capaci di mettere in campo. Una determinazione speciale, insomma, per dare un contributo significativo ai successi del club. E chi giorno dopo giorno sente crescere sempre di più questo tipo di attaccamento è Keita Balde. Arrivato in estate dal Monaco, dopo aver giocato per quattro anni alla Lazio, l’esterno senegalese è stato un vero colpo nel mercato estivo. E si è voluto fare un regalo da vero interista. Come si apprende dalle sue Instagram story, il giocatore si è fatto autografare una maglia di Ronaldo – il Fenomeno, s’intende – dal brasiliano stesso. Un vero cimelio, dunque, non solo per chi è tifoso dell’Inter.

Adattamento completato

Dopo un primo periodo di adattamento, che ne ha visto un impiego tutt’altro che continuo, Keita sta convincendo Spalletti con la sua rapidità e pericolosità in zona gol. In stagione ha collezionato 21 presenze (divise 17 in Serie A e 4 in Champions League) in cui ha segnato 4 reti e fornito 3 assist ai compagni, per un totale di circa ottocento minuti giocati. Quando viene impiegato, è schierato come ala sinistra nel classico 4-2-3-1 scelto dall’allenatore nerazzurro.