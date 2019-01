Dopo un breve periodo d’ambientamento, l’impatto di Fabian Ruiz in Italia e con la maglia del Napoli è stato subito importante. 18 presenze, 4 gol, utilizzato da Carlo Ancelotti in diversi ruoli, adesso il centrocampista spagnolo è una pedina molto importante nello scacchiere azzurro. In un’intervista a Radio Kiss Kiss, Ruiz ha parlato di questo e degli obiettivi stagionali che si augura di centrare con il Napoli: "All’inizio non è stato facile perché non parlavo la lingua – ha ammesso – ma ora sono contento, sono in una società importante. Il rapporto con Ancelotti? Mi trovo alla grande con lui, mi ha dato subito fiducia. È un allenatore bravo, per me è importante". Sempre su Ancelotti, ha poi aggiunto: "Con lui possiamo stare tranquilli, ogni cosa che dice è vera. La mia posizione in campo? Gioco dove mi mette l’allenatore, a me piace giocare a centrocampo ma mi va bene anche farlo sugli esterni. L’importante è vincere".

"Europa League? Possiamo vincerla"



Già, vincere. È quello che auspica Fabian Ruiz, consapevole che soprattutto in campionato non sarà facile: "Sarà difficile, i 9 punti di distacco dalla Juventus sono tanti ma nel calcio può accadere di tutto. Mancano ancora tante partite, noi giochiamo sempre per vincere e alla fine vedremo”. Non c’è solo la Serie A, però: "C’è anche la Coppa Italia (è andato in gol nel successo contro il Sassuolo, ndr) e poi l’Europa League: siamo molto forti e puntiamo alla vittoria". Sugli obiettivi personali, lo spagnolo non si è sbilanciato molto: "Voglio migliorare e lavorare per continuare a farlo. A Napoli sto bene – ha concluso – i tifosi sono fantastici e il San Paolo è uno stadio unico".