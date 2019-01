Parma, El Kaddouri si allontana?

Si complica la pista dei ducali che porta al trequartista marocchino ex Napoli. Il Paok, squadra nella quale milita, a inizio mercato aveva comunicato la necessità di fare cassa al giocatore, che aveva subito trovato un accordo con i gialloblu anche perché stuzzicato dalla possibilità di tornare in Italia. La cessione di un suo compagno e i tanti infortuni che hanno falcidiato negli ultimi giorni la squadra greca, però, hanno cambiato la posizione del Paok che ora vorrebbe tenere El Kaddouri, titolare e in campo per 90 minuti nella sfida di sabato sera contro il Panionios. La conferma arriva anche dalle parole del Ds Faggiano subito dopo la sfida vinta dai gialloblu sul campo dell'Udinese: “El Kaddouri potrebbe essere un innesto utile. Ma ha giocato titolare con il PAOK, hanno vinto 3-0 e non è stato sostituito, oggi guardavo sia la partita che queste cose. Adesso non so se l’allenatore e la società se ne vogliono liberare. Però morto un papa se ne fa un altro. Vedremo".