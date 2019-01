DOMANDA PER GAZIDIS- Come procedono i rapporti con la Uefa? Come avete avuto l'ok per svolgere questa operazione?

Rispettiamo le linee guida dell'Uefa. I fatti dicono che abbiamo incassato una decisione alla quale ci siamo appellati. Ora aspettiamo di arrivare alla fine di questa strada, ma ora non cerchiamo l'approvazione per tutti i passi individuali. Di certo il club deve tornare ad essere assolutamente sostenibile. Io ero lì quando è stato approntato il Financial Fair Play, e l'obiettivo era quello di aiutare i club. La ritengo una buona iniziativa, che vogliamo rispettare, ma deve esserci un percorso che club come i nostri devono poter seguire. Credo che alla fine riusciremo a riportare il club su delle fondamenta solide. Questa squadra non può operare in un mondo di fantasia. Deve operare in una realtà finanziaria solida, basi sulle quali costruire la nostra casa. Ecco perché sono ottimista in vista del futuro.