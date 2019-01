Atto I - Juve-Piacenza, 1998

Inzaghi e la Juve in cinque atti, come se fosse un’opera teatrale. Il primo nel ’98 al vecchio Delle Alpi, l’ultimo domenica all’Olimpico. La nona sfida alla Juventus da quando Simoncino è diventato allenatore. Bilancio negativo fin qui: 2 vittorie e 6 sconfitte, anche se uno di quei due successi è valso il primo trofeo da allenatore. Ne parleremo poi.

Il primo impatto con la Juve arriva più di 20 anni fa: Inzaghi chiude il suo primo anno in Serie A con 15 gol, mentre suo fratello vince il primo Scudetto in carriera. Questione di sfide. Il 4 ottobre del ’98 i fratelli Inzaghi si incrociano per la prima volta in vita loro in Juve-Piacenza. Mamma Marina in tribuna, papà Giancarlo vicino a lei che si commuove, San Nicolò davanti la tv. Tutti emozionati, anche se è solo l’inizio. The show must go on.