Di giocatori così forti, continui e fedeli se ne trovano forse uno ogni 100. 100, come i gol che Marek Hamsik ha segnato in Serie A con la maglia del Napoli. Un amore a tripla cifra verso gli azzurri, colori che lo slovacco si appresta a lasciare per sempre. Dalian la sua prossima destinazione, un viaggio intercontinentale che il capitano era vicino ad effettuare già la scorsa estate, quando l’alto prezzo imposto dal presidente De Laurentiis e il colloquio, con tanto di nuovo posizione in campo, con il nuovo allenatore Ancelotti lo convinsero a restare. Questa volta ne basteranno molto meno per farlo partire, ma la volontà del calciatore ha avuto la meglio. Si chiuderà, dunque, dopo 11 stagioni e mezzo la sua avventura ai piedi del Vesuvio. Oltre un decennio in cui Hamsik si è sempre più cucito addosso la maglia del Napoli, ricevendo affetto smisurato dai tifosi. Fu di Pierpaolo Marino, nel 2007, l’intuizione di acquistarlo. L’ex dg lo notò per le sue qualità messe in mostra a Brescia e per … la sua capigliatura. Quella cresta attirò l’attenzione di Marino e del figlio che si convinse a effettuare l’investimento. E l’impatto dello slovacco con il massimo campionato fu devastante. Conquistò la fiducia dei sostenitori azzurri in poche settimane, trovando la rete al primo tentativo – in Coppa Italia – contro il Cesena. Nell’anno del debutto in A trascinò i suoi al ritorno in Europa, garantito dai 9 gol che gli valsero il titolo di capocannoniere della squadra. Il numero 17 acquisì subito il ruolo di leader e nel centrocampo a cinque si dimostrò fenomenale negli inserimenti e tiri dalla distanza. Anche l’anno dopo, infatti, si confermò come il bomber del Napoli, con altri 9 centri e i primi gol in Coppa Uefa, mentre l’anno successivo arrivò addirittura in doppia cifra. La prima grande soddisfazione, però, arrivò il 20 maggio 2012. Finale di Coppa Italia contro la Juventus e Marekiaro a firmare col destro la rete del raddoppio, quella che riconsegnò nelle mani del club il primo trofeo a oltre 20 anni di distanza dall’ultima volta. Scivolata verso la bandierina e cuore a mille per i tifosi azzurri.