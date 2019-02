La colonna sonora di San Siro sono stati i fischi: continui, e un po' per tutti. Spalletti immobile al triplice fischio, inteso come quello dell'arbitro, è invece l'immagine dei nerazzurri per cui la crisi ora si può toccare e misurare con i numeri di un 2019 iniziato col piede sbagliato. Contro il Bologna, in casa, è arrivato un ko pesante: zuccata di Federico Santander sul primo palo e terzo stop consecutivo in campionato, a cui si somma l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ai rigori. Cosa sta funzionano al momento tra i nerazzurri? Pochissimo, visto che anche il Bologna, ancora terzultimo e al momento retrocesso, è riuscito ad espugnare San Siro: vittoria che in trasferta mancava ai rossoblù da ventun partite e nella Milano nerazzurra addirittura dal 2013.

Icardi e il gol perduto

Il dato principale per l'Inter è innanzitutto dettato dalla classifica: nel 2019 in Serie A appena un punto raccolto: 0-0 contro il Sassuolo in casa e poi il doppio ko per 1-0 contro Torino (fuori) e ora Bologna. Un dato che inevitabilmente riflette anche la carenza di gol là davanti: zero, in 270 minuti. Mai i nerazzurri erano rimasti a secco nelle prime tre di campionato dell'anno solare dal 1956: più di mezzo secolo fa. Tra i più amareggiati dalla statistica ovviamente c'è chi per il gol ci vive, come Mauro Icardi, che in campionato (a differenza della Coppa Italia dove contro il Benevento era arrivata una scorpacciata di ben sei gol) non segna da sei partite. Calcolatrice alla mano sono 554 minuti di assistenza: il suo digiuno più lungo dal 2013, quando ancora giocava nella Sampdoria.