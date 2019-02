Il ricordo di Pioli

Braccia al cielo, mani alla fronte per salutare il capitano. La Fiorentina, Astori, non lo può e non vuole dimenticare, e continua a omaggiarlo a ogni gol. E con le parole di chi per ultimo lo ha allenato, Stefano Pioli: “Purtroppo certe coincidenze esistono: abbiamo chiaro in mente che Davide aveva giocato l'ultima partita proprio contro il Chievo e poi dopo siamo partiti per Udine, lo stesso calendario di quest'anno. Sono situazioni che vanno affrontate”, ha detto il tecnico viola in settimana. “Quando facciamo le riunioni mi ricordo benissimo qual era la posizione di Davide. Noi tutte le volte che stiamo insieme sentiamo la sua presenza. Mi piace ricordarlo tutti i giorni Davide. Come entro nel centro sportivo (intitolato proprio al numero 13, ndr) lo vedo, lo penso. Anche contro l’Udinese sarà con noi, salirà in pullman e scenderà in campo con la squadra, ma lo fa già tutti i giorni”.