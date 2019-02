ATALANTA-MILAN 1-3

33' Freuler (A), 45'+1 e 61' Piatek (M), 55' Calhanoglu (M)

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer (65' Gosens), De Roon, Freuler, Castagne; Gomez (59' Kulusevski); Ilicic, D. Zapata (78' Barrow). All: Gasperini

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá (87' Laxalt); Suso (77' Castillejo), Piatek (68' Cutrone), Calhanoglu. All: Gattuso

Ammoniti: De Roon (A), Suso (M), Rodriguez (M)

Ancora Piatek: ancora gol e ancora le pistole, e a Bergamo il Milan prova la fuga Champions. Nella tana della squadra di Gasperini, dove anche la Juve aveva pareggiato in campionato e perso in Coppa Italia, i rossoneri conquistano i tre punti con un tris griffato dal pistolero polacco e dal golasso di Calhanoglu. 3-1 sempre nel segno dell'ex Genoa, autore - all'ultimo minuto di recupero del primo tempo - di un'autentica magia che ha cambiato totalmente l'inerzia della partita. Buona Atalanta nella prima frazione, superiore al Milan nel possesso e nel gioco, meritatamente in vantaggio (con Freuler su assist di Ilicic) e in pieno controllo della gara, prima del capolavoro mancino del polacco che ha creato un bivio nella partita.

Nella ripresa (quasi) solo rossoneri in campo, con Calhanoglu che aggiusta la mira e trova il primo gol in A della sua stagione, alla sessantesima conclusione verso la porta. Poi Piatek - e chi se no? - segna ancora di testa il suo sesto gol rossonero (in cinque partite, con una media di una rete ogni 52,6 minuti) proprio sul corner del turco. Gli uomini di Gasperini si svegliano così solo a tris fatto, e i tiri di Ilicic, Castagne e Kulusevski (dentro per Gomez appena al 59') non preoccupano troppo Donnarumma. Nel finale esce anche Zapata, dopo aver mancato la rete solo per la seconda volta nelle ultime undici di campionato. Al triplce fischio applausi di tutto lo stadio per lo spettacolo visto in campo. A Bergamo vince così il Milan, che si stacca momentaneamente a +4 sulle inseguitrici Champions, e va a -1 dall'Inter.