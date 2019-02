La Roma ed Eusebio Di Francesco possono tirare un sospiro di sollievo. L'infortunio alla caviglia di Kostas Manolas, infatti, è meno grave del previsto. Il difensore greco, uscito in barella dopo un colpo alla caviglia al 77' del match contro il Frosinone, è stato sottoposto agli esami. I controlli hanno evidenziato una leggera distorsione: scongiurato dunque l'interesse dei legamenti. Manolas, che ha già iniziato il ciclo di terapie, tornerà ad allenarsi con il gruppo mercoledì. Questo significa che con ogni probabilità, dovrebbe tornare a disposizione per il derby contro la Lazio in programma sabato sera alle 20:30. Si tratta di una buona notizia anche in ottica Champions: dopo la sfida contro gli uomini di Inzaghi, infatti, la Roma (6 marzo, h20:45) è attesa dalla trasferta di Oporto per il ritorno degli ottavi di finale.