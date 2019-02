Il messaggio distensivo tanto atteso arriva a pochi giorni dal derby di Roma. Nicolò Zaniolo al termine della stagione negozierà un rinnovo di contratto con i giallorossi: a farlo sapere è Igor Zaniolo, padre del giovane talento ed ex calciatore, in un’intervista riportata dal Corriere dello Sport. “A fine stagione ci sarà un incontro con la società e non ci saranno problemi perché entrambe le parti vogliono concludere positivamente la trattativa” ha spiegato. Peraltro il noto agente Mino Raiola aveva provato ad ottenere la procura del ragazzo: “È interessato, ma Vigorelli resterà per molto tempo l’agente di Nicolò”. Il compito di genitore e di chi ha vissuto un certo tipo di ambiente prima di lui è quello di metterlo in guardia dagli errori che si possono commettere: “Le sue qualità sono innegabili, ma non si deve fermare perché non ha ancora fatto niente. Se ci fermiamo alla doppietta fatta al Porto è l’inizio della fine. La sua priorità è la squadra e pensa solo al campo: il giorno di riposo l’ha trascorso in famiglia e vuole rimanere concentrato per i prossimi impegni in campionato e in Champions League”.

Clima di derby

Guardando il calendario, la prossima partita della Roma è il derby con la Lazio, in programma sabato 2 marzo. “Ho già l’adrenalina a mille, è una partita speciale e in città si vive un’atmosfera fantastica. Nicolò è carico, ma spero che riesca ad essere più rilassato di me” ha detto ridendo il padre del centrocampista della Roma.