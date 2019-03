Un ricordo sempre vivo, il mondo del calcio si stringe in memoria di Davide Astori. Attimi di commozione alla Sardegna Arena, dove al tredicesimo minuto della gara tra Cagliari e Inter tutto lo stadio ha reso omaggio al difensore tragicamente scomparso il 4 marzo 2018. Un lunghissimo applauso ha accompagnato l’immagine di Astori, che è apparsa sul maxi schermo dell’impianto ed è rimasta esposta per tredici secondi. Contestualmente è stato diffuso un messaggio da parte dello speaker, che ha ricordato l’esempio di correttezza e lealtà sportiva rappresentato dallo sfortunato calciatore deceduto prematuramente. Le squadre in campo si sono fermate e tutta la Sardegna Arena ha omaggiato Astori, che nel corso della sua carriera ha giocato a lungo con il Cagliari. L’iniziativa verrà ripetuta in tutti gli stadi di Serie A nel corso della 26^ giornata per ricordare Astori a quasi un anno esatto dalla sua scomparsa.