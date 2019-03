Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma. Terminata l’avventura di Eusebio Di Francesco, ufficialmente esonerato dalla società dopo l’eliminazione dalla Champions League con il Porto, sarà il 67enne di Testaccio a prendere il suo posto sulla panchina giallorossa, su cui siederà per la seconda volta nella sua lunga carriera. Ranieri era il primo della lista della dirigenza in caso di addio di Di Francesco e il suo profilo ha messo d’accordo tutte le parti in gioco. Definita la parte contrattuale: avrà il compito di traghettare la squadra fino a fine stagione, non condizionato (per ora) a eventuali ruoli futuri. Una stretta di mano nata anche dal legame che il classe 1951 ha con l’ambiente, che conosce a fondo. Quando erano passate da poco le 7 in Italia, ha lasciato la sua casa di Londra per prendere un aereo che lo porterà nella Capitale dov'è atteso per firma e ufficialità.

Ranieri-Roma, una storia in tre atti

Sarà la seconda volta da allenatore di Claudio Ranieri alla Roma, lui che ha potuto vivere il mondo giallorosso anche da giocatore. Proprio a Roma - e poi nella Roma - Ranieri è cresciuto, arrivando nelle giovanili da giovane, nel club del suo cuore che lo ha poi lanciato anche tra i professionisti. Era il 1972. Solo una manciata di presenze, però, prima di salutare la Capitale, che avrebbe poi riabbracciato nel 2009, anno della chiamata per il ruolo di allenatore, con la società che lo aveva scelto per sostituire Luciano Spalletti, dimissionario dopo una brutta partenza di stagione. Il 6 dicembre di quell’anno vinse il suo primo derby da allenatore, l’11 aprile la squadra è prima in classifica davanti all’Inter. Celebre il successo nel derby del 18 aprile 2010 un 2-1 sulla Lazio ricordato soprattutto per la correzione in corsa che operò, sostituendo a fine primo tempo Francesco Totti e Daniele De Rossi, capitano e vice-capitano della squadra, che avrebbero poi esultato e sorriso al gol-vittoria di Vucinic, merito anche di quell'aggiustamento tattico che permise a Ranieri di ottenere grandi complimenti anche dai colleghi. Quella stagione, però, si concluse con 80 punti e un amaro secondo posto: decisiva per lo spunto dell'Inter la sconfitta del 25 all’Olimpico contro la Sampdoria. Al termine di quella stagione si spense la magia: il 2010-2011 non cominciò nello stesso modo e il 20 febbraio 2011, dopo la sconfitta per 4-3 con il Genoa (la Roma chiuse il primo tempo in vantaggio per 0-3, ndr), Ranieri rassegnò le dimissioni, venendo sostituito il giorno seguente da Vincenzo Montella.

Ranieri, Roma e romanità

Un allenatore che ha girato le panchine tutta Europa, Ranieri: da Napoli e Firenze a Valencia, da Milano a Londra, arrivando fino in Grecia. E che, grazie a quanto fatto nel 2016 con il Leicester, è conosciuto e rispettato nel mondo, che ormai lo definisce Sir Claudio. In Inghilterra è passato da essere Tinkerman (erano i tempi della sua avventura al Chelsea, ndr), l’aggiustatore, a Thinkerman, il pensatore. Ma lui, in fin dei conti, è sempre stato innamorato della sua Roma, dove è nato e cresciuto. Lo ha fatto nel quartiere di Testaccio, dove la romanità si respira a tutte le ore del giorno e della notte. I vecchi residenti lo chiamano ancora “Er Fettina”: sì, perché sor Mario, papà di Claudio, aveva una macelleria proprio lì, nel cuore della Capitale. "Era il cocco di casa perché giocava a pallone, il fratello Carlo invece eccome se lavorava", raccontano. Altri lo avevano soprannominato "Er Pecione", il pasticcione, perché "non è che fosse proprio un fenomeno come giocatore". Erano i lontani anni ’60, la macelleria lavorava a pieno regime ma Ranieri, incurante dei nomignoli, pensava solo al calcio. I primi calci al pallone nell’Oratorio di San Saba, poi nella squadra del Roma Club Dodicesimo Giallorosso, per approdare poi, ventenne, nelle giovanili della Roma, dove è cominciata la sua storia.