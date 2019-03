Dopo gli infortuni a Manolas, De Rossi e Pellegrini, Under e Pastore, per la sua "prima" della nuova avventura sulla panchina della Roma, Claudio Ranieri potrebbe non avere a disposizione anche Nicolò Zaniolo. Il centrocampista ha accusato un fastidio al polpaccio e lo staff medico della Roma lo ha sottoposto ad esami clinici che hanno escluso lesioni. L'esito della risonanza magnetica sostenuta a Villa Stuart è confortante, Ranieri può tentare di recuperarlo per il Monday Night con l'Empoli, ma con ogni probabilità la decisione dell'allenatore arriverà lunedì stesso. Ricordiamo che Claudio Ranieri, oltre ai tanti infortuni, non potrà contare sugli squalificati Dzeko e Kolarov.