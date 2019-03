Archiviata la tre giorni europea che ha visto due italiane su tre passare il turno (Juventus e Napoli ai quarti di Champions ed Europa League, Inter eliminata), torna la Serie A con il weekend della 28^ giornata spalmata tra venerdì 15 marzo e domenica 17. Apre il programma la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina, chiuderà l'attesissimo posticipo di domenica sera tra Milan e Inter a San Siro. In mezzo, tante sfide interessanti: a partire dalla trasferta della Juventus a Marassi contro il Genoa e agli impegni di Napoli e Roma rispettivamente contro Udinese e Spal.

Quando e a quali orari si gioca la 28^ giornata di Serie A?

La 28^ giornata di Serie A si giocherà tra venerdì 15 e domenica 17 marzo. La prima partita è Cagliari-Fiorentina, in programma venerdì sera alle 20:30 alla Sardegna Arena. Sabato 16 marzo altre tre partite: alle 15:00 Sassuolo-Sampdoria, una sfida tra due squadre che non hanno particolari assilli di classifica e che promette spettacolo anche per le caratteristiche dei giocatori in campo; alle 18:00 la nuova Roma di Claudio Ranieri farà visita alla Spal: i giallorossi vogliono approfittare del derby tra Milan-Inter per provare a rosicchiare punti Champions a una o entrambe le milanesi; la Spal, reduce da un lungo digiuno di vittorie, cerca preziosi punti salvezza. Alle 20:30 scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino il Toro di Mazzarri e il Bologna dell'ex Mihajlovic: i granata vogliono continuare l'inseguimento all'Europa e possono farlo con il ritrovato Belotti; dall'altro lato, un Bologna che ha ritrovato i tre punti nell'ultimo turno e che vuole dare continuità per allontanarsi dalla zona retrocessione. Domenica alle 12:30 il primo piatto forte di giornata: Genoa-Juventus, con i bianconeri reduci dalla magica notte di Champions che vogliono continuare la loro marcia in campionato ma possono comunque gestire un ampio vantaggio sul Napoli. Alle 15:00 altri tre incontri. Atalanta-Chievo, e qui vale per i nerazzurri un po' lo stesso discorso del Torino: l'Europa non è lontana. Ma c'è anche un delicatissimo Empoli-Frosinone, autentico spareggio salvezza: i padroni di casa hanno richiamato Andreazzoli in panchina, ma devono fare attenzione al buon rendimento della squadra di Baroni in trasferta. Infine, all'Olimpico, va in scena Lazio-Parma: reduci dal pareggio di Firenze, gli uomini di Inzaghi cercano la vittoria per continuare l'inseguimento al quarto posto. Alle 18:00 il Napoli ospita l'Udinese, alle 20:30 il match più atteso di giornata: il derby Milan-Inter.

Dove si gioca il big match di questa giornata?

Gli occhi sono tutti puntati sullo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, dove si gioca il derby della Madonnina. Le squadre arrivano con stati d'animo diversi: il Milan è in striscia positiva in campionato da 10 partite e ha vinto le ultime 5. I rossoneri hanno scavalcato proprio i nerazzurri al terzo posto e hanno avuto una settimana per preparare questo match; dall'altro lato un'Inter reduce dall'eliminazione in Europa League ad opera dell'Eintracht Francoforte, con un andamento in ribasso in campionato e scossa dal caso Icardi. Ma si sa come in queste partite, questo tipo di differenze si annullino. Sarà il derby numero 170 tra Milan e Inter in Serie A, con i nerazzurri in vantaggio nei precedenti: 63 vittorie contro 51, con 55 pareggi. Una statistica che non cambia anche se rapportata ai precedenti giocati "in casa" dal Milan: 32 vittorie Inter, 25 pareggi e 27 sconfitte. Il Milan è però imbattuto da 6 derby giocati come squadra ospitante (3 vittorie e 3 pareggi), anche se non vince un derby in campionato da più di tre anni: l'ultimo successo risale al gennaio 2016 (successo per 3-0).



Calendario e orari della 28^ giornata di Serie A

Cagliari-Fiorentina (venerdì 15 marzo ore 20:30)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251



Sassuolo-Sampdoria (sabato 16 marzo ore 15:00)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251



Spal-Roma (sabato 16 marzo ore 18:00)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251



Torino-Bologna (sabato 16 marzo ore 18:00)

DAZN



Genoa-Juventus (domenica 17 marzo ore 12:30)

DAZN



Atalanta-Chievo (domenica 18 marzo ore 15:00)

Sky Sport 253



Empoli-Frosinone (domenica 18 marzo ore 15:00)

DAZN



Lazio-Parma (domenica 18 marzo ore 15:00)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 252



Napoli-Udinese (domenica 18 marzo ore 18:00)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 252



Milan-Inter (domenica 18 marzo ore 20:30)

Sky Sport Uno/Sky Sport Serie A/Sky Sport 251