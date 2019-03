Calendario Serie A, le partite di oggi

La 28^ giornata di Serie A entra nel vivo. L’anticipo del venerdì sera, che si è chiuso con la vittoria per 2-1 del Cagliari sulla Fiorentina, ha già regalato le prime emozioni di un weekend che si preannuncia ricco di scintille e che terminerà con l’attesissimo derby di Milano tra Milan e Inter. Prima di una ricca domenica di calcio, però, ci sarà un sabato interessante, con ben tre partite in programma. Ecco il calendario nel dettaglio.

Chi gioca nel sabato della 28^ giornata di Serie A?

La 28^ giornata si disputerà su tre giorni e saranno quindi tre le partite che si giocheranno nella giornata di sabato 16 marzo. Programma intrigante, con l’avvio di giornata caratterizzato dalla sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Sampdoria, in campo alle 15. I neroverdi vogliono riscattare un periodo piuttosto negativo, per la squadra di Giampaolo invece la possibilità di avvicinare la zona Europa League, lontana al momento solo 5 punti. Alle 18 sarà poi il turno della Roma di Ranieri, tornata a vincere lunedì scorso contro l’Empoli. L’allenatore di Testaccio sarà per la seconda volta sulla panchina giallorossa dal suo ritorno e dovrà vedersela in trasferta contro una Spal che ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato. Roma obbligata a fare bene visto che dietro il Torino, in campo alle 20.30 in casa contro il Bologna, sta viaggiando a velocità europea. I granata vogliono continuare il loro momento magico, ma di fronte ci sarà la squadra dell’ex Mihajlovic, tornata alla vittoria nell’ultima giornata contro il Cagliari e pronta a combattere per la salvezza.

Serie A, il programma delle gare di sabato 16 marzo

Sassuolo-Sampdoria, sabato 16 marzo ore 15:00

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251



Spal-Roma, sabato 16 marzo ore 18:00

Sky Sport Serie A/Sky Sport 251



Torino-Bologna, sabato 16 marzo ore 20:30

DAZN