Quali sono le certezze che l'Inter si porta nel derby?

I punti, la classifica, le partite vinte, come ci chiamiamo, i colori che vestiamo. Vero che siamo dietro, ma il Milan è un punto davanti. Va bene anche che loro stanno facendo meglio di noi ultimamente, però la differenza io non la vedo così importante. Quello che ti danneggia è credere di non essere all'altezza: ma non è il nostro caso. Potete star certi che i calciatori dell'Inter non la lasceranno mai sola.