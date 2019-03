Cuore e carattere. La Spal batte la Roma e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Decisivo un calcio di rigore trasformato da Andrea Petagna, dopo il botta e risposta tra Fares e Perotti. Questo il commento di Leonardo Semplici: "Abbiamo fatto una grande prestazione, la cercavamo da tanto – ha dichiarato l'allenatore della Spal ai microfoni di Sky Sport – La vittoria ci mancava da troppo tempo. Prestazione sopra le righe a tutti i livelli, era necessaria per avere la meglio su una squadra come la Roma. Per limitare le loro qualità dovevamo tenere palla, impostare da dietro senza avere fretta. I ragazzi sono stati bravi, a livello di personalità e aggressione. Abbiamo messo tutto ciò che era necessario. Per noi sono davvero tre punti importanti. Manca ancora tanto, il nostro cammino è difficile ma bisogna giocare così".

"Lazzari importantissimo"

Decisivo anche il rientro di Lazzari: "Per noi è importantissimo, ma stasera elogerei tutto il gruppo – prosegue – La forza, l'unità, la voglia di migliorarsi di questa squadra. Siamo riusciti a fare una prestazione continua, una gara straordinaria. Missiroli? È un ragazzo intelligente, mi ha detto di aver già giocato in quella posizione davanti alla difesa. Ha fisicità, idee, serviva un calciatore così per battere le loro qualità tecniche e fisiche".