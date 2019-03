"Mi sono informato sulle cose che c'erano da portare per il derby e ho portato con me anche il Cenacolo, 'L'Ultima Cena'. Perché questo doveva essere l'ultimo derby con me in panchina. Invece mi sa che bisognerà farne un'altra di cena…", Luciano Spalletti usa l'ironia per rispondere alla tante voci che alla vigilia della stracittadina di Milano vedevano la sua panchina a forte rischio in casa di sconfitta contro il Milan. Il campo, invece, ha detto altro: nerazzurri che portano a casa i tre punti e operano il controsorpasso al terzo posto in classifica proprio ai danni dei rossoneri, derby vinto anche alle intuizioni tattiche di Spalletti, Vecino trequartista su tutte. "Il derby di Milano è così bello, che sarebbe davvero fantastico giocarne uno in Piazza Duomo come avviene e a Firenze con il calcio in costume, ci vorrebbe uno scenario simile anche qui. La città di Milano deve essere orgogliosa di un derby così bello", ha affermato in conferenza stampa post derby l'allenatore dell'Inter.