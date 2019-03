L’edizione 2019 di Bianconeri Legend, in programma oggi al Centro sociale “L’Incontro” di Serra de’ Conti, vedrà come ospite speciale Mariella Scirea, moglie del campione scomparso tragicamente in un incidente stradale in Polonia il 2 settembre del 1989. Con la signora Scirea, tanti altri grandi campioni della storia bianconera e anche compagni di squadra di Gaetano, da Marco Tardelli e Claudio Gentile, a Ivano Bonetti e Massimo Briaschi, altri alfieri della Juve vincente del Trap, e poi campioni in bianconero fra gli anni ’90 e 2000 come Fabrizio Ravanelli, Alessio Tacchinardi e Mauro German Camoranesi. Sarà inoltre ospite Mauro Balata, presidente della Lega calcio di B, da sempre grande estimatore dell’uomo e del campione Scirea.

Un posto d’onore sarà inoltre riservato a Salvatore Giglio, leggendario fotografo della Juventus dal 1976 e premiato come miglior fotoreporter sportivo del mondo da Canon nel 2010. Saranno infatti le sue immagini, insieme alla riproduzione di alcune fra le più significative pagine di Tuttosport dedicate a Scirea, a comporre la grande Mostra dedicata a Gaetano.

Se a distanza di trent'anni dalla scomparsa di Scirea i suoi profondi e radicati valori di lealtà, rispetto del prossimo e cultura sportiva sono quanto mai attuali, vale allora la pena di farli conoscere alle nuove generazioni. I ragazzi, studenti delle scuole medie inferiori, superiori e universitari, che visiteranno le mostre potranno poi produrre lavori e elaborati che l'Università di Camerino raccoglierà e presenterà alla vedova Scirea a chiusura del percorso didattico-educativo.