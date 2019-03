La sosta del campionato per dare spazio alle Nazionali lascia il tempo necessario alle squadre per preparare un finale di stagione dove ciascuna lotterà per un obiettivo importante. Se guardiamo alle big del campionato e consideriamo il cosiddetto "cambio di stagione", con l'ingresso della Primavera, possiamo focalizzarci sulle particolarità di Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli, tutte alle prese con obiettivi importanti da conquistare ma anche con accorgimenti da dover apportare per poter affrontare gli ultimi mesi con una marcia in più.

Juve, il cambio di modulo e la questione Dybala

Come dire, la Juve gioca sempre d'anticipo. Se i cambiamenti di modulo portati avanti da Allegri hanno già, in qualche modo, dato i frutti, resta aperta la questione Dybala. Il 3-5-2 ha garantito molto alla squadra in termini di prestazioni, di compattezza, di aggressività e di quella mentalità vincente che occorre avere in Europa per puntare alla Champions. Recuperare Dybala al ruolo di leader da affiancare a Cristiano Ronaldo e liberarlo maggiormente in zona gol capo sarebbe un d'abbigliamento che calza a pennello per il finale di stagione. In ogni caso, Dybala non dovrà disperare se non troverà spazio dal primo minuto proprio perché Allegri considera le partite giocate in 14. Uno come Dybala, anche in corsa, forse ancora di più, può essere incisivo. Per il futuro? Sono considerazioni che la Juve deve fare, ma la Juve ha abituato tutti che quando vende un campione ne prende un'altro. Lo ha fatto in passato liberandosi di giocatori chiave. E' successo con Vidal, con Pogba, con Higuain e i risultati sono rimasti gli stessi.