SANDRO TONALI (BRESCIA, 8 maggio 2000) – I paragoni in genere non aiutano mai e spesso sono controproducenti per tutti. A veder giocare questo giovanissimo centrocampista, però, il pensiero corre immediatamente ad Andrea Pirlo e non solo per la folta capigliatura. Cellino sa di avere in casa un gioiello purissimo (e dunque molto costoso): le big italiane sono già in fila pronte a sfidarsi per assicurarselo.