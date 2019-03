Che siano amici, non è un mistero. Il rapporto di stima tra Conor McGregor e Cristiano Ronaldo resiste da anni e il lottatore irlandese, stella delle MMA, non ha perso occasione per ribadire la sua ammirazione per l'asso portoghese dopo la tripletta che ha steso l'Atletico Madrid, garantendo alla Juventus l'accesso ai quarti di finale di Champions League.

Cristiano Ronaldo e l'ammirazione di McGregor: “A 34 anni stupisce ancora, merito della disciplina che dedica allo sport”

Intervistato dal portale ufficiale della FIFA, McGregor ha elogiato ancora una volta la figura del suo amico: "Cristiano è uno sportivo fenomenale, una grande persona e un ottimo imprenditore. La sua disciplina integrale, il suo atteggiamento perfezionista e la sua dedizione al suo sogno sono d'ispirazione per molti bambini che decidono di giocare a calcio". Il pensiero è appunto alla partita contro l'Atletico Madrid: "Guardate cosa ha fatto ora in Champions League, a 34 anni – aggiunge McGregor - una tripletta sotto i riflettori e con molta pressione, e contro una delle migliori difese in Europa". Da una stella del mondo MMA a una del calcio, il passo è breve: "Siamo entrambi atleti con grande senso della disciplina nei rispettivi sport" aggiunge McGregor. Che nelle sue considerazioni ha toccato un altro fuoriclasse come Zlatan Ibrahimovic, che ha ribattezzato in una recente intervista l'irlandese come "lo Zlatan Ibrahimovic delle Mixed Martial Arts". La replica? "Rispetto Zlatan e la sua mentalità positiva e vincente, ma chiariamo una cosa. C'è solo un Conor McGregor! Zlatan Ibrahimovic sta cercando di essere il Conor McGregor del calcio, gli auguro buona fortuna. Zlatan e Paul Pogba sono i benvenuti se vogliono venire ad allenarsi con me quando vogliono".

McGregor e il Manchester United, passione infinita: “Solskjaer è l'uomo giusto”

Nel calcio, il cuore di Conor McGregor batte per il Manchester United. Passione mai nascosta, sin da bambino: "L'altro giorno ho trovato una mia vecchia foto con quella maglia grigia dello United che ho comprato all'età di otto anni con i soldi che mi hanno dato per la mia prima comunione – i suoi ricordi sul sito della FIFA - sono stato attratto dal successo e dalla mentalità vincente del club e delle persone che hanno fatto la storia dello United, come le leggende irlandesi Denis Irwin e Roy Keane. Keane è stato uno dei migliori centrocampisti che abbia mai visto". Parole al miele anche per "il leggendario Sir Alex Ferguson, che ha vinto così tanti trofei per un lungo periodo di tempo, e lo ha fatto convertendo i giovani in stelle e non spendendo tantissimi soldi come hanno fatto poi gli altri allenatori. Chi mi piace della rosa attuale? Paul Pogba e Marcus Rashford: sono giovani, hanno fiducia e sono atleti mostruosi che credono nelle loro capacità". Ad allenarli, dopo la fine della gestione Mourinho, c'è Ole Gunnar Solskjaer, l'uomo della Champions League 1998/99. McGregor approva la scelta del club: "Si tratta di una persona molto speciale. Penso che stia facendo un lavoro incredibile, dovrebbero dargli fiducia a lungo termine. Sono evidenti l'orgoglio e la passione che ha per il club e la sua storia, ora finalmente vedo calciatori orgogliosi di indossare la maglia dei Red Devils".