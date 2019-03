80° posto: GONZALO HIGUAIN - Nuovo ingresso in classifica per il Pipita. 6 i milioni di Endorsements per lui, solo "7" il parametro della ricerca sul web e quasi 7 i milioni di follower sui social. Tra gli altri calciatori ex della Serie A ci sono anche (in ordine decrescente di classifica) Pogba, Salah, Ibra, Dani Alves, Coutinho e Alexis Sanchez.