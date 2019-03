Lemmetti, Assessore al Bilancio: "Sono sorpreso"

L'Assessore al bilancio del Comune di Roma Gianni Lemmetti ha commentato l'arresto del presidente dell'Assemblea capitolina De Vito: "Sono stupito, non me l'aspettavo. Sono stupito, sto solo raggiungendo il mio posto di lavoro. Ho un sacco di obiettivi da raggiungere e devo fare anche il rendiconto. Non spetta a me dare giudizi, al massimo valutazioni. In questo momento la giunta va avanti. Non vorrei che fosse un problema legato allo stadio, del quale non ne so assolutamente niente, non c'ero qui"