Aveva concluso il 2018 in crescendo, Eusebio Di Francesco contava sul suo talento in vista degli ottavi di finale con il Porto in Champions League. E invece Cengiz Under è scomparso dai radar dopo soli 6 minuti del 2019: lesione al retto femorale sinistro contro il Torino nella prima gara del nuovo anno e recupero lento, lentissimo. “Resterà fuori per tanto tempo”, la profezia di Di Francesco. Si pensava che dovesse rimanere ai box per un mese e invece i mesi sono stati due. Dal 19 gennaio al 20 marzo, ma ora l’attaccante turco è tornato ad allenarsi. Immortalato sul campo di Trigoria con un volto sorridente, Under ha voglia di riprendersi il tempo perduto.

Under out, Roma eliminata dalle coppe

Cengiz Under è rimasto lontano dai campi per sessanta giorni. Un’eternità, mentre la Roma usciva da Coppa Italia e Champions League e perdeva posizioni in campionato, con tanto di cambio di allenatore (da Di Francesco a Ranieri). Certo, dal punto di vista tattico Under sembrava essere più a suo agio nel 4-3-3 di Di Fra, piuttosto che nel 4-4-2 di Ranieri. In questo momento, però, il tecnico romano può comunque essere contento per aver ritrovato una nuova, velenosa, freccia al proprio arco per il rush finale. Un’arma da scoccare dall’inizio, o a partita in corso, per provare la rimonta in chiave Champions League.