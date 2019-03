Con la prestazione e il gol nel derby, Lautaro Martinez ha probabilmente conquistato definitivamente i tifosi dell'Inter. Il 'Toro' è stato promosso da Spalletti ma anche dal pubblico nerazzurro, grazie alle sue qualità e alla personalità dimostrata in questi mesi. Lautaro Martinez ha saputo sfruttare anche le occasioni avute recentemente a causa dell'assenza di Mauro Icardi, ormai prossimo al rientro in gruppo. Sul connazionale, l'attaccante classe '97 ha parlato così: "Quello che è successo non è stato bello né per noi né per lui, ma non possiamo farci niente – ha dichiarato a TNT Sports – Ma la decisione sul definitivo rientro in gruppo spetta a loro. Noi continuiamo a lavorare e a essere a disposizione del club e lo aspettiamo. Il gol nel derby? Sono molto felice, ho potuto giocare e segnare nella mia prima gara contro il Milan. È stata davvero una grande soddisfazione, la notte non riuscivo a prendere sonno. Oggi mi sento un calciatore più completo, che ha imparato a giocare a calcio".

"Messi ci aiuta a crescere"

Ora testa alla Nazionale, avventura condivisa anche con uno straordinario fuoriclasse come Lionel Messi: "Abbiamo parlato con lui prima di iniziare l'allenamento ed è molto contento di questo nuovo cambiamento dell'Argentina. È molto importante che lui sia con noi È il miglior giocatore al mondo, ci aiuta a crescere".