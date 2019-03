Domani l'attesa prima sfida verso Euro 2020 della sua nuova Nazionale. Una squadra che già durante le prime apparizioni, tra amichevoli e impegni in Nations League, ha già mostrato un volto totalmente nuovo ai tifosi, ancora scottati dalla mancata qualificazione ai Mondiali di Russia della scorsa estate. Talento e giovani, freschezza e nuove idee, che hanno immediatamente reso più brillante quell'azzurro sbiadito nella sera di San Siro. Proprio quello che la Figc aveva chiesto al Ct come primo obiettivo della sua gestione: far rinascere l'amore per l'Italia. Una missione che Mancini vuole continuare a portare avanti con due chiari dogmi, raccontati al sito Esquire in attesa delle parole che rilascerà alle 18.00 (accompagnato da Chiellini) nella classica conferenza stampa che anticipa ogni gara ufficiale: bel gioco e giovani. "Abbiamo vinto per decenni pensando solo al risultato finale e questo non va più bene. In Italia è sempre stato più importante il vincere rispetto al come ci si arrivava. Oggi il calcio è cambiato, se non giochi bene non vinci con continuità". Attraverso, ovviamente, i giovani: "Credo che i giocatori bravi e giovani da noi ci siano sempre stati, anche nei momenti più difficili della nostra storia calcistica. Ce n'erano e si poteva provare a fare qualcosa di diverso. Ai miei tempi i giocatori di 20 anni avevano già 150 presenze in prima squadra, ora c'è bisogno che giochino di più. La Nazionale deve avere anche questo obiettivo e può fare tanto per il movimento calcistico italiano, anche chiamare ragazzi che nessuno conosce o giocano nelle serie inferiori può essere d'aiuto"