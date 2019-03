Proseguono le prove di formazione per Roberto Mancini. Il commissario tecnico ha già in mente per grandi linee la squadra che schiererà in campo sabato sera contro la Finlandia. Lo schema sarà il 4-3-3, confermato rispetto alle ultime uscite. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma, e davanti a lui la coppia centrale della Juventus, composta da Bonucci e Chiellini. Sulle fasce, ballottaggio a destra tra Florenzi e Piccini, con il primo favorito; a sinistra invece sicuro l’impiego di Biraghi. Il centrocampo non è mai stato in discussione, con Jorginho, Verratti e Barella a comporre il terzetto in mediana. Quasi certo anche l’utilizzo di Bernardeschi nel tridente d’attacco, con Immobile al centro favorito su Quagliarella. La novità riguarda l’altro esterno, che sostituirà l’infortunato Chiesa che ha lasciato il ritiro della Nazionale. Inizialmente sembrava essere Matteo Politano l’indiziato numero uno a subentrare, ma nelle ultime ore Moise Kean ha scalato a sorpresa le gerarchie di Mancini che sembra pronto a lanciarlo dal primo minuto.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Immobile, Kean. Commissario tecnico: Mancini.