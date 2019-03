Tanti sorrisi per la bella vittoria arrivata contro la Finlandia nella prima gara di qualificazione agli Europei 2020, per l’Italia qualche preoccupazione arriva dall’infermeria. Dopo gli infortuni di Chiesa e Florenzi, infatti, il CT Roberto Mancini sarà costretto a rinunciare anche ad altri due elementi, Stephan El Shaarawy e Cristiano Piccini. I due calciatori hanno avuto alcuni problemi fisici e non saranno a disposizione per il prossimo match degli azzurri, la seconda gara di qualificazione a Euro2020 contro il Liechtenstein in programma martedì 26 marzo allo stadio Tardini di Parma. El Shaarawy, che ha accusato un infortunio al polpaccio e dovrebbe rimanere qualche giorno a riposo, lascerà subito il ritiro della Nazionale per fare rientro a Roma, dove verrà sottoposto ad esami strumentali. Piccini, invece, prima di tornare a Valencia, andrà con il resto della squadra a Parma. Per entrambi i giocatori, in ogni caso, gli infortuni sono di lieve entità.



La nota ufficiale

A confermare l’indisponibilità di El Shaarawy e Piccini in vista del prossimo impegno della Nazionale di Mancini è stata la stessa Federazione attraverso questa nota ufficiale: "Dopo la brillante vittoria di ieri sera con la Finlandia – si legge - gli Azzurri sono tornati subito in campo questa mattina allo Stadio ‘’Friuli” di Udine per una sessione nella quale sono scesi in campo i calciatori non impegnati ieri, mentre gli altri hanno svolto solo una seduta in palestra. Verificata questa mattina l’indisponibilità di Stefan El Shaarawy e Cristiano Piccini per la gara con il Liechtenstein in programma martedì 26 allo Stadio “Tardini” di Parma, è stato deciso di far rientrare i due calciatori nei propri club per le cure del caso. El Shaarawy lascerà oggi Udine in giornata direzione Roma, Piccini invece seguirà la Nazionale a Parma da dove poi farà rientro a Valencia. Parma intanto si prepara ad accogliere la Nazionale in arrivo in città: l’Amministrazione Comunale illuminerà di azzurro il Palazzo Municipale da stasera fino a martedì 26".



Le possibili alternative

Altri due forfait per infortunio dopo quelli di Chiesa e Florenzi dunque nella Nazionale di Roberto Mancini, che adesso studia le contromisure in vista del prossimo impegno ufficiale. Gli azzurri, infatti, stanno già preparando il match di martedì 26 marzo a Parma contro il Liechtenstein: soltanto palestra per chi è stato impiegato contro la Finlandia, mentre lavoro sul campo per chi non ha giocato. Se El Shaarawy a Udine non era stato impiegato, diversa la situazione di Piccini, schierato dal primo minuto sulla linea difensiva. Al posto del terzino del Valencia, Mancini ha provato Spinazzola e Izzo, che potrebbero essere chiamati in causa nella prossima gara.