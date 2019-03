Contro il Marocco, nella partita giocata con la maglia dell'Argentina e vinta per 0-1, Lautaro Martinez è uscito a causa di un problema muscolare. L'attaccante argentino, tornato in Italia, è stato sottoposto ai classici esami strumentali dallo staff medico dell'Inter e ha riportato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Lautaro Martinez dovrà quindi svolgere un programma di lavoro personalizzato, per poi sottoporsi a ulteriori controlli la settimana prossima. Nel frattempo, però, "il Toro" sarà costretto a saltare le sfide di campionato contro Lazio e Genoa (e probabilmente anche Atalanta), per un infortunio che quindi potrebbe accelerare i tempi per il rientro in campo di Mauro Icardi, ormai tornato in gruppo da qualche giorno e a disposizione di Luciano Spalletti.

Il comunicato dell'Inter

Questo il report medico della società nerazzurra: "Lautaro Martinez è stato sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante la gara amichevole tra l'Argentina e il Marocco. L'esame ha evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. Per l'attaccante argentino in programma un lavoro personalizzato, le sue condizioni verranno rivalutate settimana prossima".