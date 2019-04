I "buuu" a Moise Kean dopo l’esultanza sul gol, la rabbia di Matuidi e le polemiche a fine partita. L’episodio di Cagliari-Juventus successivo al gol del 2-0 realizzato dal centravanti bianconeri è destinato a far discutere. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il presidente del club rossoblù ha voluto dare la sua versione su quanto avvenuto alla Sardegna Arena nei concitati minuti finali. “Evitiamo moralismi – ha esordito il numero uno del club sardo nello studio con Cattaneo i suoi ospiti -. Se quell’esultanza l’avesse fatta Bernardeschi la reazione del pubblico sarebbe stata la stessa”. Insomma, non c’entra il razzismo secondo Giulini: i tifosi avrebbero reagito a una provocazione del giocatore. “Kean ha sbagliato, come del resto hanno detto anche i giocatori della Juve (Bonucci nell’intervista flash a fine partita, ndr) – ha proseguito -. Colpe a metà? Sì, ma dopo l'esultanza. Prima la colpa è del giocatore. In ogni caso io ho sentito soprattutto fischi in realtà. Cori razzisti? Se ci sono stati vanno condannati ovviamente”.