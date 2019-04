Zaniolo e Perotti rimontano Pezzella e Gerson, la Roma reagisce dopo i due vantaggi della Fiorentina e porta a casa un 2-2 contro i viola. I giallorossi interrompono la striscia di due sconfitte consecutive ma restano a -4 dal quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Questo il commento di Claudio Ranieri: "In questo momento non ce ne va bene una, l'ultima partita con la Fiorentina era finita 7-1 ed eravamo preoccupati a non concedere profondità – ha dichiarato l'allenatore giallorosso a Sky Sport – Peccato per il gol preso su calcio d'angolo, abbiamo lasciato solo Pezzella. Ma mi è piaciuto l'orgoglio della squadra e la reazione, non è un momento facile ma i tifosi dovrebbero essere contenti. Abbiamo saputo reagire, avevo chiesto una dimostrazione per noi stessi e per far capire ai nostri tifosi che possiamo ancora entrare da qualche parte in Europa".

"Zaniolo può migliorare, Schick vinca la timidezza"

Sui singoli, aggiunge: "Zaniolo può ancora migliorare, va benissimo quando prende palla in movimento ed è devastante. Ho fiducia in Kluivert, è ancora un po' acerbo ma ha velocità e fa ottimi cross. Schick è un grande calciatore, ma è ancora troppo timido. Deve vincere questa cosa, mi aspetto tanto da lui. Pastore sta recuperando da un infortunio e non è ancora pronto, può darci una mano nel finale di stagione a patto che entri con cattiveria".