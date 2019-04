La sfida contro la Sampdoria assolutamente da non fallire per provare a rimanere aggrappati al treno quarto posto, Claudio Ranieri però dovrà fare i conti con le ultime notizie che arrivano dall’infermeria prima di decidere l’undici giallorosso che scenderà in campo dal primo minuto. L’allenatore della Roma non potrà infatti sicuramente contare su Davide Santon e Diego Perotti per il match del Ferraris valido per la 31^ giornata di Serie A. Il difensore italiano, infortunatosi nel corso dell’ultimo match di campionato pareggiato contro la Fiorentina, ha riportato una lesione miotendinea al bicipite femorale sinistro: prognosi tra le quattro e le cinque settimane. Campionato dunque quasi finito per lui. Infortunio meno grave, invece, quello di Perotti: l’esterno offensivo argentino non ha riportato lesioni e le sue condizioni verranno monitorare nei prossimi giorni. Il calciatore salterà sicuramente il match contro la Sampdoria, ma l’obiettivo dei giallorossi è quello di riaverlo nuovamente in gruppo prima del match tra Roma e Udinese in programma sabato 13 aprile.