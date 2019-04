Sul tema stadio e sul rapporto fra San Siro e Icardi

Per quanto riguarda lo stadio, se sia più giusto ristrutturarlo o rifarlo da zero, non ho i mezzi necessari per giudicare. So solo che un pubblico come quello dell'Inter merita uno stadio importante. Per quanto riguarda l'accoglienza ad Icardi, l'Inter appartiene a chi la ama. E coloro che l'hanno a cuore sapranno come comportarsi. Penso ci sia la volontà di aiutare la squadra per fare risultato. L'avversario che avremo davanti necessita di darci tutto ciò di cui possiamo avere bisogno.