Le vicende della Serie A, specialmente quelle relative al mondo nerazzurro, Luis Figo le conosce bene. Interrogato sulla possibilità che ha Mourinho di tornare all'Inter o intraprendere una nuova avventura sulla panchina della Roma, Figo ha risposto senza esitare: "Da ex calciatore interista gli consiglierei di tornare all'Inter, però è una decisione personale che dipende da varie opportunità", le parole rilasciate dal portoghese al termine dell'evento di presentazione de 'La Notte Dei Re', manifestazione sportiva a scopo benefico che si terrà a Roma il 2 giugno. L'ex calciatore nerazzurro, insieme a Francesco Totti, sarà il capitano di una delle due squadre di ex campioni che scenderanno in campo al Foro Italico a scopo benefico. Figo ha poi parlato del caso Icardi-Spalletti: "Non ero e non sono in mezzo alla situazione, l'importante è che alla fine la società e il calciatore s'intendano per il bene di tutti".

"CR7 il migliore. Zaniolo? Normale l'interesse del Real"

"La Juventus è tra le favorite per vincere la Champions League, mentre spero per l'Inter che si riesca a qualificare per la prossima edizione", ha ammesso Luis Figo. Pensiero anche sul connazionale Cristiano Ronaldo e sul talento della Roma Zaniolo: "CR7 è il numero 1 e lo sta dimostrando anche qua in Italia in questa sua nuova esperienza, al termine della quale si sentirà sicuramente più completo. Zaniolo - ha detto Figo - ha grandissime qualità e deve continuare su questa strada per fare una grande carriera. Un suo futuro al Real? Normale che quando si tratta di un giocatore bravo i grandi club s'interessino", ha concluso il portoghese.