Sembra che vincere domani corrispondono a un futuro importante per il Milan. Come vive poi l'indagine UEFA?

Per quanto riguarda le mie responsabilità, sono quelle del campo. In società ci sono grandissimi uomini e sono tranquillo, non è nemmeno un mio problema questo: c'è gente molto preparata. Per il resto, avverto la responsabilità di tutti gli allenatori e io forse la sento di più perché qua ho giocato tantissimi anni. Mi sono sempre trovato a mio agio quando le cose non vanno particolarmente bene, perché non ho paura e so dare comunque il meglio; quando vedo troppi sorrisi o allegria, non mi piace. Quindi questo momento lo sto vivendo bene, anche se so di avere tante responsabilità.