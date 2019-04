Grigoris Kastanos fu scoperto per caso, durante un'amichevole tra una squadra cipriota e un'altra di calciatori svincolati: "Mi colpì la sua fisicità, la sua tecnica, la sua personalità". Parola di Riccardo Guffanti, uomo di fiducia di Andrea Carnevale, capo scout dell'Udinese: "Pensai che avremmo dovuto visionarlo". Detto, fatto. Kastanos diventa bianconero - evidentemente quei colori erano destino - ma non riesce a farsi tesserare. Poco male.

Durante l'ultimo giorno di mercato Guffanti parla con due agenti (Savini e Letterio) e gli racconta la sua storia: "Questo è bravo". Tempo due giorni e gli organizzano un provino alla Juventus, quello che cambierà davvero la sua vita. Il resto è storia nota, perché oggi Kastanos diventerà il primo calciatore cipriota a giocare un minuto con i bianconeri. Probabilmente nel giorno dello Scudetto, a Ferrara contro la Spal. Quanti passi avanti.

Kastanos, dal Viareggio alla Serie A

Se lo staranno chiedendo tutti: "Chi è questo ragazzo?". Qualche pillola: classe '98, fantasista, anche esterno, quest'anno ha giocato 30 partite con la Juve U23 segnando 3 gol. L'anno scorso ha fatto un'esperienza in Belgio con lo Zulte Waregem, non fortunata: soltanto una gara in campionato, altre 3 in Europa (una all'Olimpico contro la Lazio). Troppi infortuni: "Ad agosto ho accettato di restare alla Juve U23 per giocarmi le mie carte e fare bene". Guffanti ci aveva visto lungo tempo fa, il guizzo dell'esperto davanti a un caffè, tant'è che i bianconeri l'hanno preso per soli 60mila euro dal Paralimni.

Pronti, partenza, titolo: nel 2016 vince il Viareggio segnando anche in finale, nel 3-2 contro il Palermo. Il ragazzino venuto dal nulla, stella del suo paese e della Nazionale cipriota, dove ha esordito addirittura nel 2015 (contro il Belgio). Aveva 17 anni, a 21 può contare 15 gare in Nazionale con un gol in Nations League contro la Bulgaria. Iniziano a chiamarlo il Messi di Cipro, ma a lui non piace: "Nessuno potrà essere come lui!".