Cosa è successo tra Acerbi e Bakayoko

Tutto nasce da un botta-e-risposta tra i due che aveva contribuito a infiammare la vigilia di Milan-Lazio. "Sui singoli non c'è paragone, siamo più forti e andiamo a San Siro per vincere", aveva stuzzicato Acerbi. "Ok, ci vediamo sabato", la risposta di Bakayoko con un simpatico tweet (accompagnato da un emoji per sottolineare il tono amichevole). In campo è stata come sempre una battaglia, ma subito dopo il fischio finale, come a suggellare la fine della questione, i due si erano scambiati la maglia, nonostante un clima reso molto teso dalla posta in palio e sfociato in una rissa finale tra molti giocatori delle due squadre. Prima di lasciare il campo, però, i giocatori rossoneri si sono diretti verso la curva per festeggiare la vittoria coi propri tifosi e proprio in quel momento Bakayoko, aiutato da Kessié, ha mostrato alla curva la maglia dell'avversario, innalzandola a mo' di trofeo e indicandola con fare apparentemente di scherno. La scena è stata ripresa dal telefonino di un tifoso, è diventata immediatamente virale in rete soprattutto tra i tifosi rossoneri e le polemiche non sono tardate ad arrivare.