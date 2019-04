Ancora una volta, come avvenuto martedì scorso per la vicenda Mandzukic-Romagnoli, questo martedì ci sarà molta attesa per le decisioni del Giudice Sportivo. Stavolta però col Milan nelle vesti di colpevole, non di vittima. Il Procuratore Federale Pecoraro infatti ha fatto pervenire all'Ufficio del Giudice Sportivo la segnalazione riguardante il comportamento di Kessie e Bakayoko alla fine di Milan-Lazio, con quel gesto unanimemente condannato di brandire la maglia di Acerbi come un trofeo verso la curva.

C'è però un distinguo importante da fare: dando per scontato che gli arbitri non abbiano potuto vedere e quindi refertare nulla, ci sono due strade che portano a una eventuale sanzione per i calciatori milanisti. Una è quella della prova tv che - a quanto pare - sarebbe stata proposta dalla Procura al Giudice Sportivo. Uno strumento che a stretta norma di legge non dovrebbe essere utilizzabile: la punizione attraverso le immagini video può essere data infatti solo in presenza di condotte violente, e quindi non in questo caso (come non lo fu, pur nella diversità dell'episodio, per Mandzukic), oppure per bestemmie, o infine per comportamenti gravemente antisportivi che nulla hanno a che fare con l'accaduto. Si tratta infatti delle varie simulazioni che comportano un rigore o una espulsione ecc. ecc. (fattispecie praticamente impossibili nell'era del Var).

A meno dunque di non voler forzare il concetto di condotta violenta richiamando magari una violenza morale con una sentenza del tutto inedita, l'unico rischio per Kessie e Bakayoko è un eventuale rapporto di un ispettore della Procura che fosse a bordocampo in quel momento. In questo caso infatti il referto farebbe fede tanto quanto quello dell'arbitro. In questo dunque si tratterebbe poi di misurare la gravità del gesto ed arrivare a una squalifica o a una ammenda, che sembra l'ipotesi più plausibile (anche da quanto filtra negli ambienti milanisti). Considerando anche che in caso di squalifica è facile prevedere un ricorso del club rossonero volto a derubricare il gesto a un eccesso di goliardia.