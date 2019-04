Lazio reduce dalla sconfitta di San Siro contro il Milan, un successo sull'Udinese porterebbe la squadra di Simone Inzaghi a 52 punti. I rossoneri, che al momento occupano il quarto posto, hanno 55 punti e sono tallonati da Roma (54) e Atalanta (53). L'Udinese, che lotta per la salvezza, gioca la seconda partita nel giro di 4 giorni all'Olimpico. Sconfitta 1-0 dalla Roma, adesso è attesa dalla Lazio. La squadra di Tudor, con 32 punti, domenica si è vista avvicinare da Bologna (pari con la Fiorentina, è salita a quota 31) e nel Monday Night anche l'Empoli ha guadagnato un punticino nella trasferta di Bergamo (Empoli terzultima con 29 punti.

Lazio, Inzaghi senza Correa e Luis Alberto

Fino a qualche settimana fa erano i protagonisti del ballottaggio di Simone Inzaghi: Correa e Luis Alberto, prima che lo spagnolo trovasse la sua sistemazione a centrocampo, si giocavano una maglia nel ruolo di seconda punta, per ispirare Immobile. I problemi fisici che ultimamente stanno tormentando Correa, però, non danno pace al Tucu, che contro il Milan ha rimediato una botta. Contro l'Udinese non ci sarà. Diverso il discorso per Luis Alberto, che nel match di San Siro è stato ammonito ed era diffidato: sconterà il turno di squalifica in questo recupero e tornerà a disposizione nel weekend per la sfida con il Chievo. Simone Inzaghi quindi rilancia Parolo in mediana e darà spazio a Caicedo al fianco di Immobile, in un 3-5-2 in cui gli unici ballottaggi riguardano Patric/Luiz Felipe in difesa e Leiva/Badelj a centrocampo.

Probabile formazione LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Rómulo, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Udinese, possibile panchina per Fofana e Okaka

Tudor potrebbe cambiare l'XI iniziale rispetto alla partita di sabato con la Roma: nello specifico, Wilmot in pole nella posizione che contro i giallorossi ha visto in campo Samir. L'inglese è in ballottaggio con De Maio. Difesa a tre completata da Troost-Ekong e Stryger Larsen; arretrato dunque il danese, che aveva giocato esterno di centrocampo. Linea a cinque che potrebbe vedere l'utilizzo dal 1' di Ingelsson e Sandro, e Zeegelaar a snistra. De Paul avanzato, ad ispirare Lasagna.



Probabile formazione UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Ekong, Wilmot (De Maio); Ingelsson, Badu, Sandro, Mandragora, Zeegelaar; De Paul, Lasagna. All. Tudor